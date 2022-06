Il fiore più grande (e puzzolente) del mondo sboccerà questa settimana in Belgio

Il fiore più grande del mondo, l'Amorphophallus titanum, sboccerà questa settimana in Belgio, nel giardino botanico di Meise. Misura 212 cm e la fioritura è un evento eccezionale: è molto breve, appena 72 ore, e emette un profumo particolarmente maleodorante destinato ad attirare gli impollinatori nel suo ambiente naturale, le foreste tropicali di Sumatra, in Indonesia dove è endemica.

L'odore della pianta è descritto dal sito web del giardino botanico come una via di mezzo tra quello di un cadavere, del formaggio rancido e del pesce marcio. Per questo gli indonesiani la chiamano "pianta del cadavere". La piena fioritura di solito dura solo due o tre giorni e tende ad attirare migliaia di visitatori alla Meise. L'arum gigante è molto raro, di solito si trova solo nelle foreste tropicali selvagge di Sumatra, in Indonesia.

La pianta fiorita può raggiungere i tre metri di altezza e ha la più grande infiorescenza non ramificata - una struttura floreale che consiste in un grappolo di singoli fiori più piccoli - del mondo. L'anno scorso sono state aperte due grandi piante, ma quest'anno si prevede la fioritura di un solo arum gigante.

"Le altre quattro hanno ancora una grande foglia appesa in cima, oppure non sono ancora sufficientemente dormienti per fiorire", ha dichiarato all'agenzia di stampa Belga Koen Es, botanico del giardino botanico di Meise. "Pertanto, possiamo dire con certezza che quest'anno vedremo una sola pianta in fiore". Il Meise, uno dei più grandi giardini botanici del mondo, terrà le porte aperte più a lungo durante il periodo di fioritura per permettere a più persone di visitare lo spettacolo.