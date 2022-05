In Finlandia arriva una birra per festeggiare l'adesione alla Nato

“La Finlandia indipendente sta per prendere una decisione indipendente. Celebriamo questa scelta producendo una nuova birra”. Così il birrificio artigianale finlandese Olaf Brewing ha annunciato il lancio di una nuova bionda per festeggiare la domanda d’adesione alla Nato avanzata dal governo di Helsinki nel complicato contesto geopolitico della guerra in Ucraina. La Finlandia, che condivide 1,340 chilometri di confine con la Russia, ha deciso di abbandonare la sua tradizionale neutralità sullo scacchiere internazionale per mettersi al sicuro una volta per tutte dalle minacce del Cremlino. Una decisione premiata dal birrificio locale.

La fabbrica di birra artigianale si trova a Savonlinna, cittadina non lontana dal confine con la Federazione Russa e che fu bombardata durante la Seconda guerra mondiale. “Speriamo che non abbia più luogo alcuna battaglia nella nostra bellissima città”, hanno auspicato i vertici del birrificio nell’annunciare su Twitter il lancio della birra pro-Nato.

La ‘bionda’ da 5,3 gradi alcolici si chiamerà Otan (Nato in francese e spagnolo), un nome che gioca sul significato di “Otan olutta”, che in finlandese significa "prendo una birra". “In passato non abbiamo preso alcuna posizione politica. Ora, tuttavia, la maggioranza del popolo finlandese sostiene la decisione di aderire alla Nato”, ha spiegato l’amministratore delegato del birrificio Olaf, Petteri Vanttinen, alla testata Yle. “Ecco perché ora abbiamo osato fare un passo del genere che non richiedeva davvero una grande audacia”, ha ammesso il numero uno del birrificio.

La birra celebrativa della richiesta di adesione all'Alleanza atlantica da parte della Finlandia è ora disponibile presso il birrificio e per le consegne a negozi e ristoranti. La lattina richiama i colori e la bandiera della Nato.