Doppia esplosione nel deposito di bombole: un morto e 50 feriti (alcuni sono gravissimi)

Il bilancio potrebbe aggravarsi con il passare delle ore. Due esplosioni a distanza di pochi minuti si sono verificate in un deposito di bombole di gas a Crevedia, a pochi chilometri dalla capitale rumena bucarest, nella tarda serata di sabato. Un morto e circa cinquanta feriti, di cui 27 pompieri che erano accorsi sul luogo per spegnere le fiamme dopo il primo incendio e prima che avvenisse la seconda esplosione. Quattro dei feriti sono in condizioni gravissime e sono stati trasportati in Belgio e Italia, perché la Romania non ha un centro per grandi ustionati.

Il deposito apparteneva al figlio del sindaco del comune di Crevedia, Ion Doldurea, membro del Psd, partito di governo. Un'inchiesta è stata avviata per accertare le cause delle esplosioni. Le persone che vivono nel raggio di 700 metri dal luogo delle esplosioni sono state evacuate dall'area. "La zona è ancora pericolosa,. c'è il rischio di un'altra esplosione di un'altra cisterna", ha detto Raed Arafat, capo del dipartimento di emergenza della Romania, citato dall'agenzia di stampa AFP. Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha descritto le esplosioni come una "tragedia" e si è detto "profondamente rattristato" per quanto accaduto: "Chiedo alle autorità di adottare misure urgenti per i feriti affinché queste tragedie non si ripetano", ha scritto su Facebook.

