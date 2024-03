Esplode ancora la rabbia degli agricoltori, scontri con la polizia a Varsavia

Gli agricoltori della Polonia sono ancora sul piede di guerra contro le politiche ambientali europee e le importazioni di prodotti agricoli senza dazi dall'Ucraina. Una manifestazione a Varsavia è sfociata in violenti scontri con la polizia davanti al Parlamento del Paese, con gli agenti che hanno usato lacrimogeni e spray al peperoncino per disperdere la folla. Migliaia di manifestanti si sono riuniti nella capitale polacca, bruciando pneumatici e lanciando petardi per chiedere la sospensione delle importazioni a basso costo e delle norme ambientali che, a loro dire, danneggiano i loro mezzi di sussistenza.

Inizialmente avevano sperato di portare i trattori in città come parte della manifestazione, ma il sindaco Rafal Trzaskowski, collega di partito del premier Donald Tusk, ha negato loro il permesso di farlo, sostenendo che le macchine sarebbero state "pericolose e dirompenti" per i residenti. Alcuni agricoltori hanno comunque tentato di portare i mezzi nel centro della città, ma sono stati fermati dalla polizia, "A causa di aggressioni fisiche contro gli agenti di polizia da parte di alcune persone che protestavano è stato necessario ricorrere a misure coercitive dirette", hanno scritto le forze dell'ordine di Varsavia in un post su X. "Un comportamento che minaccia la sicurezza dei nostri agenti, compreso il lancio di sampietrini, non può essere preso alla leggera e richiede una risposta ferma e decisa", hanno continuato le forze dell'ordine, aggiungendo che diversi agenti sono stati feriti e circa una dozzina di persone sono state arrestate.

Il corteo era iniziato nella strada davanti all'ufficio del primo ministro Tusk, con i partecipanti che, sventolando banchiere polacche, hanno iniziato a camminare verso il Parlamento. Filmati dei media locali mostrano diversi manifestanti che forzano l'ingresso verso l'area parlamentare prima di essere caricati dalla polizia. Alcuni dimostranti hanno dato fuoco a una bara con un cartello che recitava "agricoltore, vissuto 20 anni, ucciso dal Green Deal", bara che è poi stata scagliata in fiamme contro gli agenti. Gli agricoltori di tutta Europa sono sul piede di guerra da settimane e chiedono di modificare alcune delle restrizioni imposte loro dal piano Green Deal per affrontare il cambiamento climatico e di ripristinare i dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina che erano stati aboliti dopo l'invasione della Russia.

In Polonia, ciò ha creato un delicato gioco di equilibri per il governo di Tusk in un anno in cui deve affrontare sia le elezioni locali che quelle europee, nel tentativo di rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori, pur mantenendo il suo fermo sostegno a Kiev. Gli agricoltori della nazione sono sostenuti dal più grande sindacato polacco, Solidarnosc, oltre che da cacciatori e lavoratori forestali. Tusk ha affermato che i problemi del mercato non sono stati causate solo dai prodotti agricoli provenienti dall'Ucraina, ma anche da quelli provenienti dalla Russia e dalla sua alleata Bielorussia, e per questo ha chiesto a Bruxelles di bandirli.