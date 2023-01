Erdogan a testa in giù come Mussolini: ira della Turchia

La Turchia ha convocato l'ambasciatore svedese ad Ankara dopo che un fantoccio con le sembianze del presidente Recep Tayyip Erdogan è stato appeso a testa in giù, come Mussolini a Piazzale Loreto, davanti al municipio della città durante una manifestazione di simpatizzanti del partito dei lavoratori del Kurdistan Pkk, gruppo armato ritenuto da Ankara un'organizzazione terroristica. "L'incidente in Svezia ha provocato grande indignazione a livello pubblico. Ci aspettiamo che i responsabili di questi atti siano identificati urgentemente e che vengano adottate azioni concrete", ha detto il presidente del Parlamento turco Mustafa Sentop, all'omologo svedese.

Stoccolma sta cercando di ottenere l'approvazione della Turchia per entrare nella Nato, per la quale ha fatto domanda dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo scorso anno. Ankara ha affermato che la Svezia deve assumere una posizione più chiara contro quelli che considera terroristi, principalmente militanti curdi e l'organizzazione che incolpa di un tentativo di colpo di Stato del 2016. La Finlandia e la Svezia hanno firmato un accordo a tre con la Turchia nel 2022 per superare le obiezioni di Ankara alla loro adesione all'Alleanza Atlantica, ma finora non sono ancora riuscite ad ottenere il via libera.