Il Paese che obbliga ad andare a votare (già dai 16 anni): scattano le multe

In Belgio sarà obbligatorio votare per le elezioni europee a partire dai 16 anni. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale belga, che ha allargato anche ai minorenni l'obbligo di voto già previsto per chi ha più di 18 anni.

In base alle norme in vigore nel Paese, tutti gli aventi diritto al voto devono obbligatoriamente iscriversi alle liste elettorali e partecipare alla consultazione europea. Chi non può recarsi fisicamente alle urne, ha due possibilità: o delegare il voto a un'altra persona, oppure presentare una giustificazione al giudice di pace, il quale potrà decidere se accettarla o meno.

In caso di prima assenza ingiustificata, le autorità possono inviare un semplice rimprovero scritto o imporre un'ammenda fino a 80 euro. In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 200 euro. Se l'assenza ingiustificata si verifica almeno quattro volte nell'arco di quindici anni, l'elettore viene cancellato dalle liste elettorali per 10 anni e durante tale periodo non può essere assunto nel settore pubblico, o, se già assunto, non può ricevere una eventuale promozione.

Il sistema ha riguardato finora i maggiorenni, e con successo: da quando si vota per eleggere i deputati del Parlamento europeo, il Belgio è il Paese Ue con la più alta affluenza: nel 2019 è stata dell'88,47%, mentre in Italia ci si è fermati poco sopra il 54%. La legge elettorale approvata a fine 2023 aveva allargato il diritto di voto anche a 16enni e 17enni, ma li aveva esclusi dall'obbligo di recarsi alle urne. I giudici costituzionali hanno ritenuto che questa esenzione rappresentasse una discriminazione nei confronti degli altri cittadini.