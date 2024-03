Eddie Congiu arrestato per il triplice omicidio di madre, padre e fratello: famiglia sterminata

Lo strage della famiglia Congiu ha scosso la Germania. Il land del Baden-Wurttemberg, capoluogo Stoccarda, è terra di grande emigrazione italiana. Nel paesino di Hohentengen, poche migliaia di anime, Eddie Congiu, 19 anni, doppia cittadinanza tedesca e italiana, ha ucciso a coltellate i genitori sessantenni Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, il fratello di 34, e ha ferito gravemente una delle tre sorelle, che non è più in pericolo di vita. Madre e padre sono morti sul posto, il fratello in ospedale. Il ragazzo, arrestato, non ha opposto resistenza. Il movente è ignoto, le notizie trapelano a fatica. Sotto shock la comunità italiana del posto. La famiglia tornava spesso nel Gerrei, nel sud della Sardegna, per le vacanze: nei piccoli centri di Ballao e Silius, dove la famiglia è ben conosciuta e ha una casa, sono giorni di cordoglio e incredulità.

Triplice omicidio: la sera prima della strage la polizia era già intervenuta

Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo giorni di litigi in casa. La sera prima del delitto la polizia era intervenuta nell'abitazione dei Congiu "per sedare una disputa". La procura locale ha confermato, pur non aggiungendo ulteriori dettagli. Secondo indiscrezioni non confermate, potrebbero esserci problemi di droga dietro ai duri confronti tra figlio e familiari. La polizia, scrive la Bild, il quotidiano più diffuso in Germania, ha raccolto numerose prove sulla scena del crimine e la casa è stata transennata. Anche dall'esterno sono chiaramente visibili molte tracce di sangue. I Congiu, come tanti emigrati sardi, erano partiti per la Germania tra gli anni '70 e '80, per lavorare nelle fabbriche del land nelle quali si produce soprattutto alluminio.