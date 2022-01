Due poliziotti uccisi a un posto di blocco: in Germania è caccia all'uomo

Hanno avvisato via radio di essere nel pieno di una sparatoria dopo aver fermato un auto per dei normali controlli stradali, ma i rinforzi sono arrivati troppo tardi: quando i colleghi sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due giovani poliziotti e lanciare una caccia all'uomo. È successo nel distretto di Kusel, nella Germania occidentale.

La sparatoria è avvenuta su una strada di campagna, la Kreisstrasse 22, intorno alle 4:20 di lunedì 31 gennaio. Ad essere uccisi sono stati un poliziotto di 29 anni e una recluta di 24 anni: la donna stava completando la formazione prima di essere inserita in organico. Le due vittime, secondo quanto si apprende dai media locali finora, stavano svolgendo dei controlli di routine. Non si sa dunque chi abbia sparato, né quante persone fossero all'interno del veicolo. Le uniche informazioni sono quelle che le stesse vittime hanno comunicato via radio nei momenti concitati della sparatoria.

Il primo ministro della Renania-Palatinato Malu Dreyer e il ministro dell'Interno Roger Lewentz si sono detti "profondamente rattristati" dalla tragedia. Uno dei maggiori sindacati di polizia tedeschi, il GdP, si è detto "profondamente scioccato per la morte violenta dei nostri colleghi". Gli inquirenti stanno cercando eventuali indizi sul luogo del delitto, mentre le autorità hanno lanciato una vasta operazione in tutta la Renania-Palatinato e nel vicino land del Saarland. Anche le autorità di Francia e Lussemburgo sono state avvisate, data la vicinanza di Kusel con i due Paesi. La polizia ha anche chiesto alle persone di astenersi dal prendere autostoppisti nella zona.