La giacca resta incastrata nella porta, donna muore trascinata dal treno nella metro

Una donna di 46 anni è morta dopo essere stata trascinata per diversi metri da un treno della metropolitana a Parigi davanti agli occhi del figlio e del marito. L'incidente è avvenuto sabato alla stazione di Bel-Air, nel dodicesimo arrondissement della capitale.

Secondo quanto si legge sui media francesi, la vittima stava scendendo alla fermata di Bel-Air insieme alla famiglia, ma quando le porte si sono chiuse, la sua giacca è rimasta incastrata. La donna ha cercato invano di togliersi la giacca, ed è stata trascinata per diversi metri una volta che il treno è ripartito. Quando il convoglio è stato fermato, per la donna non c'è stato nulla da fare: dopo alcuni tentativi di rianimazione, è stata dichiarata molta sul colpo. Sull'episodio, è stata aperta un'indagine per stabilire eventuali responsabilità.