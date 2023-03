La diplomazia costa, al presidente del Consiglio europeo 500mila euro in più

L'ufficio del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha chiesto un aumento del budget del 27,5%, pari a circa 500mila euro. Come riporta Politico, secondo un documento interno la richiesta servirebbe a pagare un maggior numero di viaggi internazionali mentre Michel si occupa delle conseguenze diplomatiche della guerra della Russia contro l'Ucraina.

Il budget "relativo alla funzione del Presidente del Consiglio europeo" aumenterebbe da 2 milioni di euro a 2,5 milioni di euro nel 2024, secondo la stima delle spese e delle entrate per l'ufficio del presidente. Ciò sarebbe dovuto "principalmente alle spese di viaggio in considerazione della continua e intensa attività internazionale a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina", si legge nel documento. Il portavoce di Michel, Barend Leyts, ha sottolineato che si tratta di un "documento tecnico in cui il gabinetto" del presidente del Consiglio non sarebbe "stato coinvolto o consultato", aggiungendo che "il gabinetto non interviene in questo tipo di procedure", e che "si tratta di una stima dei costi".

A differenza dei governi nazionali, il Consiglio e la Commissione non dispongono di aerei propri e devono volare su voli commerciali o su jet privati a noleggio. Secondo una tabella contenuta nel documento, le spese di viaggio effettive nel 2022 sono state di 1,7 milioni di euro e per il 2024 si prevede un aumento di 1,9 milioni di euro, con un incremento del 12%. Tuttavia, secondo la stessa tabella, il budget stimato per i viaggi nel 2023 è sceso a 1,4 milioni di euro, con un aumento del 34% tra il budget per il 2023 e la proiezione per il 2024.