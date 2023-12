Il deputato di estrema destra che spegne con l'estintore la lampada ebraica accesa in parlamento

Un parlamentare di estrema destra polacco, Grzegorz Braun, ha spento con un estintore una Menorah che era stata accesa nel palazzo del parlamento di Varsavia in occasione della festa di Hanukkah. E' bufera: i lavori parlamentari sono stati sospesi, ma le polemiche non si spente così facilmente. Il presidente del parlamento, Szymon Holownia, ha definito l'episodio "assolutamente scandaloso". "La Polonia è la patria di tutte le religioni", ha aggiunto Holownia. Anche il neo primo ministro Donald Tusk ha definito l'incidente una vergogna e ha affermato che nulla del genere dovrà più ripetersi.

Braun non è nuovo a comportamenti del genere: in passato disse che esiste un complotto per trasformare la Polonia in uno "Stato ebraico". Un video pubblicato sul sito web dell'emittente privata TVN24 lo mostra prendere l'estintore prima di attraversare l'atrio del parlamento fino al punto in cui si trovavano le candele, creando una nuvola bianca e costringendo le guardie di sicurezza a fare evacuare momentaneamente tutti.

Membri della comunità ebraica, tra cui bambini, si erano recati in parlamento su invito del presidente Szymon Holownia per le celebrazioni annuali di Hanukkah. Il filmato mostrava persone nelle vicinanze coperte di polvere estinta. Poi Braun è salito sul podio in aula dove ha descritto Hanukkah come "satanico" e ha detto che stava ripristinando la "normalità". Alla domanda se non si vergognasse, ha risposto: "Sono coloro che prendono parte ad atti di satanismo a doversi vergognare".

Braun sarà sanzionato con la perdita di metà del suo stipendio per tre mesi e di tutte le spese parlamentari per sei mesi.

Cos'è la Menorah

La Menorah (in ebraico: מנורה) è una lampada a olio a sette bracci che nell'antichità veniva accesa dentro al Tempio di Gerusalemme attraverso la combustione di olio consacrato, che simboleggia i sette giorni della creazione (sabato al centro) e i 7 pianeti. Nelle sinagoghe, oltre a una lampada semplice ad olio sempre accesa di fronte all'Aron, chiamata ner tamid (luce eterna), è spesso presente una menorah o una sua rappresentazione. Una menorah è anche rappresentata sullo stemma dello Stato di Israele.

