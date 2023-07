Canadair impegnato nei soccorsi precipita in diretta tv: le immagini

Un canadair è precipitato oggi in Grecia nella zona di Platanistos, a Karystos, mentre era impegnato a scaricare acqua in un'area dove è divampato uno degli incendi che sta devastando il Paese. Secondo le prime informazioni raccolte, a bordo dell'aereo antincendio c'erano due persone, come riferito da Yannis Artopios, portavoce dei vigili del fuoco ellenici. L'incidente è stato ripreso in diretta dall'emittente televisiva Ept News. Il mezzo ha perso il controllo per cause in corso di accertamento.

Un elicottero sta sorvolando il luogo dell'incidente per verificare la situazione. L'aereo apparteneva al 355esimo squadrone tattico di supporto ed è precipitato nove minuti dopo essere decollato dall'aeroporto di Cefalonia. Karystos o Carystus è una piccola città costiera sull'isola greca di Eubea: qui, a Rodi e a Corfù è caos a causa degli incendi, negli ultimi giorni. I roghi stanno rendendo impossibile la vita della popolazione e difficili le vacanze dei turisti.

Attenzione. Le immagini che seguono riprendono lo schianto dell'aereo e potrebbero urtare la vostra sensibilità.

Dopo i grandi roghi dello scorso fine settimana a Rodi, sono scoppiati incendi anche sulle isole di Eubea e Corfù, altre due mete molto frequentate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ad Eubea, la seconda isola più grande della Grecia, nelle scorse ore le autorità hanno comunicato ai residenti di quattro villaggi meridionali di evacuare proprio nella città di Karystos, a ovest rispetto al punto da cui l'incendio stava avanzando. Altri incendi sono scoppiati sul lato nord-est dell'isola di Corfù, frequentata soprattutto da turisti britannici, e nella regione settentrionale del Peloponneso, vicino alla città di Aigio. Anche in questi casi è stata richiesta l'evacuazione. È stato inoltre interrotto il traffico sulla vecchia strada statale Atene-Patrasso, che attraversa la costa. La parte settentrionale dell'isola di Eubea era stata devastata dagli incendi anche nell'agosto 2021.

