L'attentato

/ Francia

Bambini di un asilo sono stati accoltellati in un parco giochi

Arrestato un richiedente asilo siriano, messo in fuga dai passanti. Quattro bambini di circa 3 anni feriti a colpi di coltello in un parco ad Annecy, in Francia. Feriti anche due accompagnatori. Tre vittime sarebbero gravissime