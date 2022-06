Basta lunghe attese al call center, le aziende obbligate a rispondere ai clienti entro 3 minuti

In Spagna le lunghe attese dei consumatori, che chiamano un call center aziendale per informazioni o per risolvere un problema, potrebbero finire. Per legge. Il governo ha infatti approvato un progetto di legge che fissa un limite di tre minuti ai tempi di attesa per parlare con un operatore in carne e ossa (e non con un assistente virtuale).

"I tempi di attesa praticamente infiniti che producono frustrazione sono finiti", ha detto Garzón in una conferenza stampa. Le società di servizi pubblici e di servizi di base dovranno rispondere ai reclami dei clienti entro due ore", ha affermato il ministro per i diritti dei consumatori, Alberto Garzón. Secondo la bozza, le aziende devono garantire ai consumatori un numero verde per i reclami che sia attivo 24 ore su 24, e 365 giorni all'anno. Il servizio deve essere gratuito. Chi non rispetta le norme, secondo il testo approvato dal governo e inviato al Parlamento, potrà ricevere una multa tra i 150 e 10mila euro. È prevista anche una maxi-sanzione da 100mila euro se il problema colpisce i consumatori più vulnerabili o se le infrazioni si ripetono.