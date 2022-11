Bambino prodigio comincia il dottorato a soli 12 anni

Non a caso lo chiamano "il piccolo Einstein del Belgio". Laurent Simons a soli dodici anni è pronto a cominciare il dottorato di ricerca. Il giovanissimo di Ostenda, città di mare nella costa fiamminga, ha già conseguito un master in fisica quantistica e a breve inizierà un dottorato presso il prestigioso istituto tedesco Max Planck.

Secondo quanto riportato da The Brussels Times, il ragazzo ha terminato la scuola elementare a soli sei anni. Tre anni dopo ha iniziato l'università. Nel 2021 è stato il primo undicenne a conseguire una laurea di primo livello in Belgio e a luglio di quest'anno, alla tenera età di dodici anni, ha completato il master in fisica quantistica presso l'Università di Anversa. Ora è pronto per una nuova avventura.

Laurent non si è limitato a studiare tanto. Il bambino prodigio ha completato anche uno stage presso il gruppo di ricerca Attoworld a Monaco, dove è stato coinvolto nelle attività di studio sui laser per rilevare il cancro nel sangue. Attività di ricerca dove il piccolo Einstein ha avuto direttamente a che fare con studiosi e professori di fama internazionale.

“Gli piace essere lì, quindi è dove starà”, ha detto suo padre Alexander Simons al giornale De Standaard. Tuttavia la famiglia del piccolo genio ha preferito non rivelare di cosa tratterà il suo dottorato di ricerca.

"Sarà una combinazione di chimica, medicina e fisica, lavorerà tutti i giorni nei laboratori". Suo padre ha aggiunto che a Laurent non piace limitarsi a un solo campo di ricerca. "Avrà il tempo necessario per portare a compimento" un percorso multidisciplinare che gli consentirà di "immergersi in quei tre campi". "Il che è meraviglioso", ha concluso il papà.