La bambina di 8 anni che non è mai uscita di casa. Per il padre era in Italia

Una bambina tedesca di otto anni è stata rinchiusa in casa per la maggior parte della sua vita. La piccola aveva un anno e mezzo quando sua madre decise di non lasciarla più uscire, probabilmente per impedirle di avere rapporti con il padre, con cui aveva divorziato e che era convinto che la bimba si trovasse in Italia.

Da allora, come hanno ricostruito i media tedeschi, non è mai stata in un asilo nido o in una scuola e non ha mai giocato con altri bambini. Dopo essere stata liberata dalla polizia tedesca, allertata della sua situazione da segnalazioni anonime, la bimba ha raccontato di non aver mai visto un bosco, di non essere mai stata in un prato o salita su un'auto. A causa della mancanza di movimento, sarebbe a malapena in grado di salire le scale e avrebbe difficoltà a camminare.

Cosa sia successo non è ancora chiaro, né sono chiari i motivi che hanno spinto la famiglia della vittima a rinchiuderla nell'appartamento. Secondo l'emittente tedesca Wdr, una disputa sull'affidamento avrebbe potuto essere alla base della scelta.

Riavvolgiamo il nastro. Nel 2015, la madre aveva cercato di ottenere la custodia completa della figlia perché non voleva che il padre avesse contatti con lei, ma un anno dopo il giudice stabilì che entrambi i genitori avevano diritto all'affidamento. La donna all'epoca aveva dichiarato al padre, che viveva separato dalla famiglia, e alle autorità di volersi trasferire con la figlia presso parenti in Italia. Ma a quanto pare avrebbe continuato a vivere nella casa di Attendorn, nello Stato tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia. Quando le autorità italiane hanno informato le loro controparti tedesche che la madre e la figlia non avevano mai messo piede nello Stivale, l'ufficio per la protezione dei giovani ha deciso di visitare la casa dei nonni, dove hanno trovato la vittima.

La bambina è stata trovata a settembre, ma solo ora la polizia ha reso pubblico il caso. I tre adulti sono sospettati di reclusione forzata e la bambina è stata affidata a una famiglia in attesa che il tribunale nomini un tutore legale.