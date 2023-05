La balena sospettata di essere una spia della Russia

La balena beluga, sospettata di essere una spia addestrata dalla Russia, lascia la Norvegia e punta alla Svezia, forse per sfuggire alla solitudine. Hvaldimir, così l'hanno ribattezzata i media di Oslo con un chiaro riferimento al nome del presidente Putin, era stata avvistata nel 2019 vicino alle regione del Finnmark, nell'estremo nord del Paese, con indosso un'imbracatura che, secondo alcuni esperti, poteva essere usata per raccogliere immagini e che sarebbe stata fabbricata in Russia. Da qui l'ipotesi che si trattasse di una sorta di spia al soldo del Cremlino. Del resto, Mosca sembra aver trovato nei mammiferi marini un valido supporto per le sue azioni di intelligence militare: nel mar Nero, sono state individuate delle gabbie di delfini che sarebbero usati per pattugliare le acque e proteggere la flotta russa da eventuali attacchi subacquei.

Che sia parte o meno di questo presunto programma di addestramento, la balena Hvaldimir è diventata comunque una star in Norvegia: gioca con i pescherecci e socializza con i turisti. Diverse persone hanno documentato i loro incontri con il beluga pubblicando dei video sui social, e aumentandone la notorietà. E l'anno scorso un magnate britannico, attratto dalla sua storia, aveva proposto di creare a sue spese una riserva marina per accogliere il cetaceo.

Ma nonostante i buoni rapporti con locali e turisti, Hvaldimir (nome che unisce "hval", ossia balena in norvegese, e "vladimir") ha deciso di abbandonare la Norvegia per spostarsi nella vicina Svezia. "Non sappiamo perché abbia accelerato così velocemente in questo momento", ha detto Sebastian Strand, un biologo marino dell'organizzazione OneWhale, al Guardian. “Potrebbero essere gli ormoni a spingerla a trovare un compagno - continua - Oppure potrebbe essere la solitudine, dato che i beluga sono una specie molto socievole, potrebbe essere che stia cercando altre balene beluga". Strand ha spiegato che la balena, che si ritiene abbia 13-14 anni, è "in un'età in cui i suoi ormoni sono molto alti".