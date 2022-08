Bacio in topless nella residenza della premier. Marin si scusa coi finlandesi

L’esito negativo del test al quale si è sottoposta la premier finlandese Sanna Marin per accertare che non avesse fatto uso di droghe non ha messo fine alle polemiche sullo stile di vita della giovane prima ministra. Dopo i party immortalati dai video finiti sui social nei quali Marin balla e canta, seguiti da un altro filmato nel quale la premier danza con un uomo, Marin è stata costretta a scusarsi pubblicamente per le nuove foto, anche queste apparse sui social media.

Una foto, in particolare, ritrae due donne - entrambe famose influencer nel Paese scandinavo - che si baciano in bocca con il seno scoperto, 'censurando' le parti intime con un cartello recante la scritta "Finland", preso nella residenza ufficiale della premier. Le immagini sarebbero state scattate dagli amici ad una festa organizzata nella residenza ufficiale di Marin al termine di una serata ad un festival rock ad inizio luglio.

"La foto è inappropriata, mi scuso per questa foto", ha detto Marin, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa ad Helsinki con il capo di Stato, Sauli Niinisto.

“Questa foto non doveva essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario a quella festa", ha poi aggiunto la premier di trentasei anni. Secondo gli osservatori, Marin non ha fatto altro che ribadire la linea difensiva, finora seguita, di non mettere in dubbio il suo diritto a divertirsi con gli amici nel tempo libero.

"Abbiamo fatto la sauna, nuotato e trascorso del tempo insieme", ha detto ancora la premier facendo riferimento alla tradizione nordica di vedersi con gli amici per fare un bagno assieme nel celebri salette in legno ad alta temperatura. "Non credo che sia successo nulla fuori dall'ordinario quella notte”, ha tagliato corto il presidente finlandese Niinisto alla domanda se temesse che con quel party notturno fosse stata compromessa la sicurezza nazionale.