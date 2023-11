Assalto a una festa, aggrediti e accoltellati i partecipanti: un morto e otto feriti

La Francia è sotto shock per una maxi rissa in una festa di paese che si è conclusa con la morte per accoltellamento di un giovane di soli 16 anni, di nome Thomas, e il ferimento di altre 8 persone, di cui tre in modo grave. È accaduto a Crépol, un piccolo comune nel dipartimento della Drone nei pressi di Valenza nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, domenica scorsa (19 novembre). Per quell'omicidio adesso sette persone sono state fermate dalle forze dell'ordine per essere interrogate.

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin intervenendo in aula all'Assemblée Nationale, la Camera dei Deputati francese. "Quello che è successo è ignobile e inaccettabile. Sette persone sono state fermate nei pressi di Tolosa e l'indagine ci dirà se sono queste le persone responsabili di questo crimine odioso", ha sottolineato il ministro spiegando che sono state realizzate complessivamente finora 70 interrogatori in seguito agli eventi a Crépol. "Se queste persone fermate saranno riconosciute colpevoli mi auguro che riceveranno il massimo della condanna", ha aggiunto.

La festa a Crépol, che riuniva circa 450 persone nella notte tra sabato e domenica, è stata letteralmente assaltata da un gruppo di persone che è entrato nella sala in cui si svolgeva l'evento dopo aver ferito un buttafuori con un coltello. Il giovane Thomas è stato accoltellato mortalmente ed è morto mentre veniva portato in ospedale a Lione. Tra i feriti gravi due giovani di 28 e 23 anni che sono stati ricoverati in condizioni molto gravi, ma ora non sono più in pericolo di vita. Un'indagine è stata aperta per omicidio e tentativo di omicidio in banda organizzata. "C'è stata una vera e propria battaglia tra gli aggressori e coloro che hanno avuto il coraggio di affrontarli", ha spiegato a 'Le Parisien' un testimone della violenza. "È stato un bagno di sangue", ha aggiunto un altro testimone.

Il gruppo che ha dato all'assalto, secondo alcune ricostruzioni, era costituito da una quindicina di ragazzi venuti dai quartieri delle case popolari di Romains-sur-Isere, una città a 20 minuti da Crepol. Ma questa ricostruzione è stata parzialmente smentita dalla procura che sta indagando sul caso. "Non è vero che il gruppo ostile sia composto da individui che provengono tutti dalla stessa città e dallo stesso quartiere", ha sottolineato il procuratore di Valence. I motivi di questa violenza non sono ancora conosciuti e si potrebbe trattare di una vendetta.

Questo nuovo episodio di violenza ha scosso il Paese e sono scoppiate polemiche soprattutto da parte degli esponenti dell'estrema destra. "Quello che è accaduto a Crépol non è una semplice 'rissa', come dicono i media: è l'effetto di una ferocia che sconvolge le vite e distrugge altre vite. Tutte le mie condoglianze alla famiglia di Thomas, 16 anni, ucciso da questi criminali provenienti dai quartieri difficili", ha commentato ieri il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. "In Francia vivono due popoli, uno dei quali deve costantemente fuggire dagli attacchi di una fazione sempre più violenta. Deve fuggire non solo dagli attentati perpetrati al grido di 'Allah Akbar' ma anche da questo vero e proprio jihad quotidiano che subiscono i francesi", ha sottolineato il leader dell'ultradestra Eric Zemmour, sostenendo che gli aggressori sarebbero tutti di origine araba.

L'esponente dell'ultradestra ha parlato di "francocidio" e di "guerra di civililtà" in corso. Domani (mercoledì 22 novembre) sarà organizzato un corteo di fronte alla scuola del giovane ucciso, un corteo che "vuole essere apolitico per rispetto della famiglia", si legge in un messaggio pubblicato sull'account Facebook del club di rugby RC Romans-Péage, dove lo studente giocava. Il funerale è previsto per venerdì nel vicino villaggio di Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

