Arrestati tre terroristi che pianificavano un attentato contro la cattedrale di Colonia

Si alza l'allerta attentati in Germania, dopo che la polizia ha sventato un attacco l'ultimo dell'anno a Colonia. Le forze dell'ordine hanno arrestato tre presunti terroristi islamici, sospettati di aver pianificato un attacco contro la cattedrale di Colonia la notte di Capodanno usando un'automobile. I sospettati fanno parte di "gruppi islamisti", ha detto il ministro degli Interni del land della Nord Renania-Vestfalia, Herbert Reul in una conferenza stampa. Gli arresti fanno seguito a quelli avvenuti prima di Natale, quando si diffuse, appunto, l'allarme per possibili azioni terroristiche, dopo le informative dell'intelligence.

La polizia sospetta che i tre siano legati a un tagico arrestato lo stesso giorno in cui l'Austria ha annunciato la cattura di altri tre presunti terroristi a Vienna. Secondo il quotidiano Bild, i quattro sarebbero tutti tagiki pronti a compiere attentati per conto dello Stato islamico-Khorasan (IS-K), una propaggine dell'Isis in Afghanistan.



Le misure di protezione sono state notevolmente rafforzate: da questo pomeriggio circa 1.000 agenti di polizia sono stati schierati per "proteggere la cattedrale e la popolazione nel centro di Colonia". L'attacco più mortale degli estremisti islamici in Germania è stato compiuto da un sostenitore dell'Isis che si è schiantato con un camion contro un mercatino di Natale di Berlino nel dicembre 2016, uccidendo 12 persone.