Putin avverte: "Abbiamo armi che non hanno eguali al mondo"

Un po' falco, un po' colomba. In linea con il suo stile comunicativo, Vladimir Putin continua a inviare messaggi contrastanti sulle sue reali intenzioni in Ucraina. Prima ha avvertito che la Russia ha "armi che non hanno eguali al mondo". Poi, ha assicurato di essere pronto a trovare "soluzioni diplomatiche" con Kiev e l'Occidente. Ma a patto che si rispettino "gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini", che "non sono negoziabili".

Il capo del Cremlino, in un videomessaggio in occasione della Giornata del Difensore della Patria, ha ricordato che in Russia "è stata messa in servizio un'arma che non ha eguali al mondo". "Continueremo - ha aggiunto - a sviluppare sistemi d'arma promettenti, compresi quelli ipersonici e basati su nuovi principi fisici, e ad espandere l'uso di tecnologie digitali avanzate ed elementi di intelligenza artificiale". A suo avviso, tali dispositivi "sono davvero le armi del futuro" e aumentano "molte volte" il potenziale di combattimento delle forze armate russe. Inoltre queste armi sono una garanzia affidabile "per la sicurezza nazionale, la vita pacifica dei cittadini e lo sviluppo stabile e progressivo della Russia".

Nello stesso messaggio, Putin ha poi parlato della crisi ucraina: "Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili", ha concluso.