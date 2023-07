Aereo si schianta contro un hangar: cinque morti

Un terribile incidente aereo si è verificato nella cittadina di Chrcynno, non lontano da Varsavia, in Polonia: un piccolo aereo si è schiantato contro un hangar, devastando la struttura. Purtroppo il bilancio è drammatico: cinque morti, tra cui il pilota del velivolo, e otto feriti, tra cui anche un bambino piccolo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il pilota dell'aereo stava cercando di effettuare un atterraggio d'emergenza a causa delle condizioni meteo avverse, ma qualcosa è andato storto. L'uomo, che viaggiava da solo, avrebbe perso il controllo del velivolo, finendo per schiantarsi contro un hangar situato in una zona isolata. In quel momento però, almeno 13 persone erano presenti nei pressi della struttura, alla ricerca di un riparo dalla pioggia.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia e un'ambulanza, oltre a quattro elicotteri del soccorso aereo polacco. Le autorità e i quotidiani locali hanno pubblicato sui social diverse immagini dell'incidente, che mostrano la coda dell'aereo che sporge dal tetto sfondato dell'hangar. La polizia polacca ha avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente e le cause.

