Andrew Tate è stato arrestato dopo aver "litigato" con Greta Thumberg

L'ex kickboxer americano-britannico Andrew Tate e il fratello Tristan sono stati arrestati in Romania nell'ambito di un'indagine per traffico di esseri umani, stupro e associazione a delinquere.

Mercoledì Tate era stato protagonista di uno scambio di tweet con l'attivista per il clima Greta Thunberg dopo che il cittadino britannico si era vantato di possedere 33 auto con "emissioni enormi". La giovane svedese lo aveva invitato a "farsi una vita", ed era diventata virale.

L'uomo aveva a sua volta risposto a Thunberg con un video in cui lo si vede fumare il sigaro e mangiare una pizza consegnata a domicilio da una nota catena locale, con la scatola e il logo della pizzeria bene in vista. Secondo le ricostruzioni di alcuni media, le autorità romene aspettavano la prova che Tate si trovasse nel Paese per intervenire: dopo la diffusione del video, sono scattati il blitz delle forze dell'ordine nella sua villa e l'arresto insieme al fratello.

