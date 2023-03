Cosa accadrà al Parlamento europeo la prossima settimana

L'anteprima della sessione plenaria del Parlamento europeo della prossima settimana a Strasburgo con gli eurodeputati Rosanna Conte (Lega), Rosa D'Amato (Greens), Herbert Dorfmann (Ppe), Mario Furore (M5s), Camila Laureti (Pd) e Vincenzo Sofo (FdI).

Case “green”: verso la neutralità climatica entro il 2050

Le nuove proposte UE per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra degli edifici saranno discusse lunedì e votate martedì.

Pronti per il 55%: tre nuove leggi per raggiungere l'obiettivo climatico 2030

I deputati dovrebbero adottare in via definitiva tre nuove norme sull'uso di terreni e foreste, gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e la riserva del mercato del carbonio.

Consiglio europeo di marzo: dibattito con Michel e von der Leyen

Mercoledì mattina, i deputati discuteranno con i Presidenti Charles Michel e Ursula von der Leyen sulle loro richieste in vista del Vertice UE del 23 e 24 marzo.

Il Parlamento celebra l'8 marzo, Giornata internazionale della donna

In una cerimonia mercoledì alle 11.00, il premio Nobel Shirin Ebadi e l'astronauta Samantha Cristoforetti si rivolgeranno ai deputati per la Giornata internazionale della donna.

Data Act: nuove regole per l'accesso e l'utilizzo dei dati

Martedì, i deputati discuteranno e voteranno la loro posizione sulla nuova legge UE per eliminare le barriere che ostacolano l'accesso ai dati industriali.

Question time: garantire la sicurezza energetica per il prossimo inverno

Martedì pomeriggio, i deputati interrogheranno la Commissaria per l'energia Kadri Simson sulle misure per garantire la sicurezza energetica dell'UE nel 2023.

Migrazione e asilo: una risposta comune UE per salvare vite in mare

Mercoledì, i deputati faranno il punto della situazione sulla solidarietà e le responsabilità da condividere su migrazione e asilo.

Brexit: tre anni dopo l'accordo di recesso UE-Regno Unito

I deputati faranno il punto sulle relazioni UE-Regno Unito e l'attuazione delle norme sulla Brexit dal 2020, compreso il recente accordo di Windsor.