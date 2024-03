Orban si congratula con Putin per la sua rielezione

Il premier Viktor Orban si è congratulato con il presidente russo Vladimir Putin per la sua rielezione. Lo ha riferito su X il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, nel giorno del Consiglio europeo a Bruxelles. Orban è stato il primo leader a complimentarsi con il capo del Cremlino dopo le elezioni dello scorso weekend.

Nel suo messaggio a Putin, Orban avrebbe sottolineato che "la cooperazione tra Ungheria e Russia, basata sul rispetto reciproco, consente discussioni importanti anche in contesti geopolitici difficili". Orban, ha aggiunto il portavoce, ha evidenziato "l'impegno dell'Ungheria per la pace e la disponibilità a intensificare la cooperazione in settori non limitati dal diritto internazionale, rimarcando l'importanza del dialogo nella promozione delle relazioni".

L'iniziativa del leader ungherese non è piaciuta alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: "Non condivido le congratulazioni", ha detto durante una conferenza stampa a margine del Consiglio europeo. La Russia, ha aggiunto, è "un Paese che ha invaso illegalmente un altro Paese, il cui leader non si è fermato nel 2008 né nel 2014 e non dà segni di volersi fermare ora. È appena emerso da elezioni che non sono state né libere né eque, due settimane dopo l'assassinio di Alexey Navalny", ha concluso la presidente dell'Eurocamera.