Solo 1 richiedente asilo su 10 in Europa sceglie l'Italia

I migranti che arrivano in Europa non vogliono venire tutti in Italia. Prima di noi, guardando ai numeri assoluti, ci sono Germania, Spagna e Francia come mete "preferite". Se poi si parametrano questi numeri al totale della popolazione, siamo solo tredicesimi nell'Ue. È quanto emerge dai dati dell'ufficio europeo di statistica Eurostat sulle richieste d'asilo presentate per la prima volta nel 2023 nei 27 Stati membri.

Rispetto al 2022, le domande sono aumentate del 20%, superando quota 1 milione. "Dopo un notevole calo nel 2020 (417.100), il numero è aumentato per 3 anni consecutivi, raggiungendo quasi i picchi registrati nel 2015 e nel 2016 (1.216.900 e 1.166.800) a seguito della guerra in Siria", ha spiegato Eurostat. Delle richieste di asilo presentate in Ue, il 31% hanno riguardato un solo Paese, la Germania (329 mila richiedenti asilo). Al secondo posto la Spagna (160.500, pari al 15% del totale), seguita dalla Francia (145.100, pari al 14%). Quarta l'Italia con 130.600 richieste d'asilo, pari al 12%. Il numero di domande registrate nel nostro Paese è nettamente inferiore ai 151mila migranti che il governo intende portare nel nostro Paese quest'anno con il decreto flussi.



Se si rapporta il numero di richiedenti alla popolazione, la classifica cambia. In testa svetta Cipro, con 13 domande d'asilo ogni mille abitanti. A seguire Grecia e Austria (ciascuna con 6). Fuori dal podio ci sono Germania e Lussemburgo (4 richieste ogni mille abitanti). L'Italia è tredicesima, in linea con la media Ue di 2 richiedenti asilo ogni mille persone.

Tornando al dato Ue, nel 2023 il maggior numero di domande (183mila, ossia il 17% del totale) è stato inoltrato da cittadini siriani. Ci sono poi gli afgani (100.900 domande), i turchi (90mila), i venezuelani (67.100) e i colombiani (62mila).