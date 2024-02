Cade l'ultimo veto, la Svezia entra a far parte della Nato

La Svezia entrerà nella Nato, divenendo il 32esimo membro dell'Alleanza atlantica. Il Paese baltico ha superato l'ultimo scoglio rimasto ottenendo l'approvazione da parta del Parlamento dell'Ungheria, che stava bloccando da mesi la richiesta in polemica con Stoccolma per le sue critiche del passato contro il governo di Viktor Orban. Dopo settimane di trattative, venerdì scorso (23 febbraio) il premier svedese Ulf Kristersson si è recato a Budapest per segnare, anche simbolicamente, la pace fatta tra le due nazioni e oggi (26 febbraio) i deputati hanno finalmente dato il loro via libera con una stragrande maggioranza: 188 a favore, sei contrari e nessuna astensione.

"Oggi è un giorno storico", ha dichiarato Kristersson su X, assicurando che "la Svezia è pronta ad assumersi le proprie responsabilità per la sicurezza euro-atlantica". Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accolto con favore la ratifica dell'Ungheria. "L'adesione della Svezia ci renderà tutti più forti e sicuri", ha affermato anche lui su X. Il protocollo di adesione, che richiede l'unanimità dei membri dell'Alleanza Atlantica, era in sospeso dal maggio 2022, quando Stoccolma ha formalmente depositato la domanda in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin.

Allora anche la Finlandia depositò la sua domanda, ma entrambe sono rimaste bloccate a lungo dalle obiezioni della Turchia di Recep Tayyip Erdogan. Ma se Helsinki è riuscita a ottenere il via libera lo scorso anno, per Stoccolma le cose sono state più complicate, perché al veto di Ankara si è aggiunto quello di Budapest. E così se il primo è stato superato lo scorso gennaio, quello ungherese è durato fino ad oggi. Ora, dopo l'approvazione del Parlamento ungherese, la legge dovrebbe essere promulgata dal presidente nei prossimi giorni e a quel punto il Paese potrà depositare a Washington il suo "strumento di adesione", in conformità con il trattato Nato, per diventare il 32esimo membro.

Nel caso della Finlandia, ad esempio, Ankara ha dato il via libera il 30 marzo 2023 e il Paese ha presentato il documento il 4 aprile, entrando così nell'Alleanza cinque giorni dopo il voto turco. Con questa mossa Stoccolma ha abbandonato la sua tradizionale politica di non allineamento per una maggiore sicurezza all'interno dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.