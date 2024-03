In Germania si potrà coltivare e fumare marijuana

La Germania entra a pieno titolo fra i Paesi in cui sarà legale fumare marijuana. Il Bundesrat, la camera degli Stati federali, ha definitivamente approvato la legislazione che decriminalizza la coltivazione a uso privato della cannabis e la sua vendita tramite club autorizzati, già passata al Bundestag con una maggioranza schiacciante (407 voti a favore, 226 contrari e quattro astensioni). "Combattere ne è valsa la pena", ha scritto il ministro della Salute Karl Lauterbach su X, ma "per favore fate un uso responsabile di questa nuova opzione".

Cosa prevede la legge?

I maggiorenni potranno possedere fino a un massimo di 25 grammi di cannabis e coltivare fino a tre piante a casa. La produzione su scala più ampia, ma sempre non commerciale, sarà consentita ai membri dei cosiddetti cannabis club che potranno avere fino a 500 membri, tutti maggiorenni, a cui sarà permesso di consumare l'erba ma non venderla con una quantità massima mensile di 50 grammi per membro (il limite scende a 30 grammi per chi ha meno di 21 anni). La marijuana rimane illegale per i minorenni, così come il suo consumo nei pressi di scuole e asili.

L'obiettivo della nuova legislazione sulla decriminalizzazione è quello di sconfiggere il mercato nero. "Speriamo che questo sia l'inizio della fine per il mercato nero oggi", ha dichiarato Lauterbach. Mentre la coltivazione e il possesso della droga leggera sono possibili a partire dal primo aprile, i cannabis club verranno aperti soltanto in un secondo momento a partire dal primo luglio. I negozi autorizzati saranno posti sotto controllo statale.

Le critiche

Molti hanno criticato sia la quantità consentita per il possesso, ritenuta troppo elevata, sia le zone in cui sarà proibito farne utilizzo, cioè intorno scuole e asili, ritenendole insufficienti per proteggere adolescenti e bambini. Gli Stati federali, nonostante abbiano approvato la legge, sono preoccupati per il carico eccessivo che potrebbero registrare i loro tribunali che, secondo la legge, dovrebbero riesaminare migliaia di vecchi casi legati al possesso e consumo di marijuana per valutarne un'eventuale amnistia. Lo scorso agosto il presidente dell'Associazione medica tedesca, Klaus Reinhardt, aveva espresso una posizione di netto disaccordo della nuova legislazione, ricordando come il consumo di cannabis "può creare dipendenza e causare gravi danni allo sviluppo".

Per calmare le acque, il ministro della Salute ha annunciato diversi cambiamenti alla legge prima del primo luglio. Al momento la legge parla di controlli regolari anziché annuali, termine che concede un certo spazio di manovra alle autorità locali così che possano organizzarsi senza essere sopraffatte dalle nuove regole. Da includere anche maggiori indicazioni sulle strategie di prevenzione delle dipendenze tramite programmi educativi e campagne di sensibilizzazione.