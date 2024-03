L'Irlanda avrà un premier 'tiktoker', il più giovane della storia del Paese

A soli 37 anni, Simon Harris sta per entrare nella storia politica irlandese come il più giovane Taoiseach (dal gaelico, primo ministro) del Paese. Dopo una corsa alla leadership nel suo partito, il Fine Gael, Harris è emerso come l'unico candidato, aprendo la strada verso la più alta carica politica dell'Irlanda.

La scena politica dell'isola è stata scossa dalle sorprendenti dimissioni del primo ministro Leo Varadkar, annunciate la scorsa settimana per "motivi personali e politici". L'annuncio ha lasciato un vuoto di potere che Harris, attuale ministro dell'Istruzione, è pronto a colmare il 9 aprile, data in cui il Dáil, il Parlamento irlandese, riprenderà i lavori dopo la pausa pasquale e dovrebbe dargli la fiducia.

"La mia carriera è stata un po' strana", aveva dichiarato Harris in un’intervista con la rivista Hot Press nel 2022. "Gi obiettivi della vita mi sono arrivati molto più velocemente di quanto mi aspettassi", aveva aggiunto, con parole che ora suonano profetiche. Non solo la giovane età, ma anche il talento comunicativo hanno fatto di Harris una figura centrale nel panorama politico irlandese. Con oltre 1,4 milioni di like su TikTok, cifre da capogiro per un politico della nazione, si è guadagnato il soprannome di "TikTok Taoiseach", dimostrando di comprendere appieno il linguaggio della generazione digitale.

Il suo coinvolgimento politico ha radici profonde che vanno ben oltre i confini dei social media: la sua carriera è iniziata da molto giovane quando si è dedicato a una campagna per i servizi per l'autismo, ispirato dal legame con il fratello, che è nello spettro. Entrato nel Fine Gael a soli 16 anni, Harris ha scalato rapidamente i ranghi del partito, diventando consigliere della contea di Wicklow a 22 anni e guadagnandosi il soprannome di "Baby del Dail" con l’elezione al Parlamento irlandese a soli 24 anni. La sua ascesa ha raggiunto l'apice nel 2016, quando, a 29 anni, è stato nominato ministro della Sanità. Ha ricoperto questa carica per più di tre anni e mezzo quando ha affrontato la sua sfida più grande: l'inizio della pandemia di Covid-19. Due mesi dopo, con il nuovo governo di coalizione, è diventando ministro dell’Istruzione superiore, della Ricerca, dell’Innovazione e della Scienza.

Nonostante la popolarità di Harris, molti non guardano al futuro con ottimismo. Il Fine Gael, attualmente al governo in coalizione con il centro Fianna Fáil e i Verdi, ha affrontato difficoltà nel rafforzare il proprio sostegno elettorale. Le recenti sconfitte subite in due referendum costituzionali hanno enfatizzato l'impressione di un governo distante dalla realtà. "Molti sono stanchi del Fine Gael e ritengono che sia stato al potere troppo a lungo", ha dichiarato Gary Murphy, professore di scienze politiche presso la Dublin City University al Financial Times. Tuttavia per il prossimo Taoiseach il meglio deve invece ancora venire. "Non avete ancora visto niente", ha assicurato.