Maria è la persona più anziana al mondo: "Così sono arrivata a 115 anni"

Con la morte della suora francese Lucile Randon a 118 anni, il primato per la persona più anziana al mondo dovrebbe passare di diritto a Maria Branyas Morera, bisnonna spagnola di 115 anni. L'anziana signora risiede da 20 anni nella casa di riposo Santa Maria del Tura nella città di Olot, nel nord-est della Spagna. Nei prossimi giorni la struttura ha in programma di ospitare una "piccola festa" a porte chiuse per "celebrare questo evento molto speciale". "Maria - fanno sapere dalla casa di cura - gode di buona salute ed è sorpresa e grata per l'interesse suscitato".

L'ufficialità del record da parte dell'associazione dei Guinness dei primati non è ancora arrivata, ma si tratta soltanto di una questione di tempo, dopo le verifiche di rito dei documenti, Maria diventerà a tutti gli effetti la persona più anziana al mondo. Nata nel 1907 a San Francisco, negli Stati Uniti, ha vissuto in diverse città della Spagna seguendo il lavoro del papà giornalista, da Barcellona, a Banyoles, da Girona a Calonge e Palol de Revardit. Due anni fa ha sconfitto il covid, diventando anche la persona più anziana a superare la malattia.

Ma qual è il segreto di questa donna? Intervistata da "El Mundo", l'anziana ha rivelato la sua "ricetta" di lunga vita: "Molti mi chiedono quale dieta seguo. Ho sempre mangiato poco, ma tutto, senza seguire alcun regime particolare. Non sono mai stata operata e non ho mai sofferto di nessuna malattia. Penso che la longevità si frutto di una buona genetica, ma anche di tanta fortuna. Il segreto, secondo me, rimane una buona alimentazione. Tutto dipende dallo stile di vita che conduciamo: l'ordine e la tranquillità sono fondamentali, così come una buona connessione con famiglia e amici, il contatto con la natura e la stabilità emotiva. Bisogna vivere con tanta positività, senza preoccupazioni e senza rimpianti, tenendo a distanza le persone tossiche".