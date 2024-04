Paura a Parigi, le pale del Moulin Rouge crollano e finiscono in strada

Tragedia sfiorata a Parigi. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile sono cadute le pale del mulino del Moulin Rouge. Il crollo è avvenuto tra le 2 e le 3. Sono state spazzate via anche tre delle grandi lettere al neon che formano il nome del cabaret posto sul tetto dell'edificio. Sono finite a terra la 'M', la 'O' e 'U' della parola Moulin.

Les joies d’aller bosser à 3h : se retrouver nez à nez avec l’hélice du moulin rouge tombée par terre pic.twitter.com/Xi9zI0TJHu — Adélaïde Malavaud (@AMalavaud) April 25, 2024

Ancora sconosciute le cause del crollo in uno dei locali simbolo di Parigi, "tempio" del cancan. Non ci sono stati feriti. Nei video che circolano sui social si vedono le pale finite in strada. La struttura è stata recuperata e addossata alla facciata dell'edificio circondata da barriere di sicurezza.

Lo storico cabaret, inaugurato nel 1889, ha riaperto i battenti a settembre 2021 dopo lo stop per il Covid. Il Moulin Rouge accoglie 600mila spettatori l'anno. Il locale si trova ai piedi della collina di Montmartre e sono migliaia i visitatori che ogni giorno si scattano foto proprio sotto al mulino rosso.

"Questa è la prima volta che si verifica un incidente di questo tipo dalla sua creazione, il 6 ottobre 1889", ha detto l'amministrazione del Moulin Rouge precisando che ogni settimana il meccanismo delle ali del mulino viene controllato. La direzione esclude che si possa trattare di un "atto doloso". Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti la polizia nazionale, la polizia municipale e il dipartimento di prevenzione.