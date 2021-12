Dove si investe di più sulle case per gli studenti in Europa

Il mercato europeo degli alloggi per gli studenti è in crescita e nel 2021 ha fatto registrare volumi di investimento pari a 5,2 miliardi di euro. Ma quasi il 90% di tale volume di affari è concentrato in soli 4 Paesi. È quanto emerge da un report di Jll, società attiva nella consulenza per il settore immobiliare.

Il Regno Unito si conferma la destinazione preferita dagli investitori, raccogliendo il 60% dei finanziamenti di quest'anno per la costruzione di nuovi alloggi. A seguire la Germania (11%), la Svizzera (9%) e la Danimarca (7%).

In Italia, segnala Jll, il numero di studenti universitari nell'anno accademico 2020/2021 ha raggiunto un valore intorno ai 2 milioni, con un forte aumento di studenti internazionali soprattutto nelle città di Milano e Padova. A livello nazionale il settore dello student housing si dimostra un asset class in forte evoluzione, con un alto potenziale di investimento e diversificazione a livello geografico.

Nonostante i volumi di transazione siano ancora contenuti, l'attrattività del settore è confermata dal sempre più alto numero di sviluppatori, player e operatori di mercato - tra questi ultimi The Student Hotel, Camplus, Campus X, Aparto, Crm e Dove Vivo - che stanno valutando di implementare nuove soluzioni gestionali. Entro il 2024 ci si attende l'apertura di 50 nuovi studentati.

Attualmente il numero di posti letto per studenti ha raggiunto le 62.000 unità ed entro il 2024 ci si attende un incremento di oltre 16.000, il 45% dei quali già in corso di realizzazione. La metà dei progetti viene oggi sviluppata in città come Milano e Torino, ma si prevede che nei prossimi 3 anni acquisiranno sempre maggiore rilevanza anche altre località, in particolare Firenze, Bologna, Padova e Roma.