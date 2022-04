Il candidato di estrema destra Zemmour 'telefona' ai francesi: "Votatemi"

"Salve, sono Éric Zemmour, il vostro candidato alla presidenza”. Inizia così il messaggio che, a pochi giorni dalle presidenziali, hanno sentito, rispondendo al telefono, migliaia di francesi. Si trattava di un messaggio vocale registrato in cui il leader del partito di estrema destra Reconquête invitava i cittadini a votarlo alle prossime elezioni che si terranno il 10 aprile. "Domenica, pensate ai vostri figli. La Francia deve rimanere francese”, e per questo “nella cabina elettorale, votate per la Francia, votate Éric Zemmour".

L'audio della telefonata è stato pubblicato su intervet da diversi elettori indignati, che hanno puntando il dito contro la strategia di propaganda ritenuta illegale. "Così il partito di Zemmour si dà il diritto di prendere i nostri numeri di telefono per diffondere il suo odio e la sua propaganda?", ha commentato un utente su Twitter. Una madre ha denunciato che il messaggio è arrivato al telefono della figlia che non ha ancora l'età per votare. “Mia figlia minorenne ha ricevuto un messaggio vocale da Zemmour che parlava di immigrazione per le elezioni presidenziali, come ha avuto accesso ai numeri di telefono? “, si è chiesta. "Propaganda degna dei Paesi sovietici", a affermato un altro utente di Internet.

Il 'canvassing' telefonico è una tecnica nota durante i periodi elettorali. Nel 2017, Emmanuel Macron aveva anche lui inviato un messaggio vocale a quasi 6 milioni di francesi. Ma, come sottolinea Bfmtv, c'è una differenza significativa tra le due iniziative. Durante la precedente campagna presidenziale, il candidato di "En Marche" invitava gli utenti ad accettare la chiamata, e chi accettava la cosa veniva reindirizzato a un server vocale sul quale potevano ascoltare il suo programma elettorale. Quella di Zemmour è stata una chiamata in cui lui direttamente invitava a votare per lui, pronunciando il proprio discorso senza chiedere alcun permesso.

Secondo le regole della Commissione nazionale francese per l'informatica e le libertà (Cnil) in materia di comunicazione politica per telefono, i candidati possono acquistare o affittare delle banche dati da una società privata, ma devono inviare comunque una richiesta all'utente. "La Cnil raccomanda di inviare un primo messaggio telefonico alle persone interessate per ottenere il loro consenso ad essere interrogati specificamente per scopi di comunicazione politica", afferma la Commissione, collocando questa raccomandazione nella categoria delle "buone pratiche". A rendere illegale l'approccio di Zemmour sarebbe anche la natura stessa del suo messaggio, che è apertamente politico e non lascia alcuna possibilità alla persona contattata di opporsi a questa campagna. "Ogni cittadino ha anche il diritto di opporsi alla propaganda politica per mezzo di macchine automatiche di chiamata, senza alcuna condizione", e per questo la Cnil precisa che "questa possibilità e le modalità per esercitarla devono essere specificate all'inizio del messaggio".

Non è la prima volta che Zemmour supera la linea rossa in termini di protezione dei dati personali. A settembre e ottobre 2021, prima di annunciare la sua candidatura, l'ex giornalista ha pubblicato più petizioni online per raccogliere e-mail dagli utenti di Internet. Questo li ha portati, illegalmente, ad abbonarsi in seguito alle sue newsletter politiche i cui dati sono gestiti dalla società americana NationBuilder.

Contattato da Bfmtv a proposito di questa campagna di canvassing politico tramite macchine automatiche, il team del candidato ha spiegato che la tecnica utilizzata era semplicemente quella di lasciare messaggi vocali, senza fare chiamate, solo ai cellulari. Questo è un metodo che hanno potuto utilizzare passando attraverso un fornitore di servizi che sostengono essere "approvati dall'Arcep", l'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, che ha a sua volta accordi con i quattro operatori telefonici per queste operazioni di deposito di messaggi vocali. Secondo le persone vicine al candidato, il database è stato affittato a un secondo fornitore di servizi e i numeri di telefono in questione corrisponderebbero esclusivamente a francesi che hanno accettato di essere contattati per scopi politici.