Zelensky si fa ologramma e promette: l'Ucraina sconfiggerà "l'Impero"

I visitatori di quattro importanti fiere tecnologiche hanno ricevuto un'improbabile visita a sorpresa, anche se completamente virtuale: quella di Volodymyr Zelensky, apparso come ologramma sui palchi dei maggiori festival tecnologici europei. Durante il suo intervento ha fatto del suo meglio per guadagnare punti con un pubblico un po' nerd. La sua solita maglietta verde cachi questa volta conteneva una stampa con la frase "vieni nel lato oscuro", un riferimento alla serie di film di fantascienza Guerre stellari. "È insolito che i presidenti o i capi di governo utilizzino un ologramma per rivolgersi alla gente, ma questo non è l'unico aspetto di Star Wars che stiamo mettendo in pratica, sconfiggeremo anche 'L'Impero", ha detto, paragonando la Russia al nemico di Guerre stellari.

Zelensky ha sottolineato come il suo Paese stia diventando più democratico ed efficiente con l'aiuto della tecnologia, anche in tempo di guerra. "La tecnologia offre ai cittadini e alle imprese un'amministrazione più semplice. Senza corruzione, senza burocrazia e senza ritardi di ogni genere". Il suo messaggio principale è stato quello di chiedere sostegno e competenze per ricostruire il Paese e costruire un ecosistema di start-up. Il Paese vuole fare di necessità virtù, proponendosi come nazione altamente tecnologica e imprenditoriale una volta terminata la guerra con la Russia.

Zelensky ha annunciato una nuova iniziativa chiamata "Lend-Lease digital". Ha fatto riferimento al programma Lend-Lease della Seconda Guerra Mondiale, con il quale il governo statunitense forniva un massiccio sostegno militare e umanitario ai Paesi europei alleati. Questi ultimi promisero agli Stati Uniti ogni tipo di favore in cambio, una volta terminata la guerra. Il governo ucraino intende annunciare i dettagli del programma durante la Conferenza sulla ripresa del Paese del 4 e 5 luglio. In occasione della conferenza internazionale di Lugano, in Svizzera, verrà dato il via a diversi importanti programmi di recupero.

L'Ucraina ha sfruttato pesantemente la tecnologia durante la guerra con la Russia, utilizzando le comunità di criptovalute per raccogliere fondi e appellandosi con successo a Elon Musk per fornire l'infrastruttura per i servizi Internet via satellite. Il discorso può essere seguito online. Scansionando un codice QR, le persone possono proiettare Zelensky, ad esempio, sul tavolo della loro cucina per sentirlo parlare.