Vaso cinese valutato 2mila euro venduto per oltre 9 milioni di euro

Un vaso cinese valutato 2mila euro è stato venduto all'asta per oltre nove milioni di euro. E' successe a Fontainebleau, in Francia. Alla vendita i banditori sono rimasti stupiti dalle offerte di circa che continuavano ad arrivare e che hanno portato il prezzo dell’oggetto a un livello che nessuno non avrebbe mai immaginato. In totale, tra i 20 e i 30 offerenti, quasi tutti cinesi, hanno gradualmente spinto il prezzo del vaso di porcellana fino a 7,7 milioni di euro, oltre 9 milioni se si aggiungono i costi.

Come spiega il quotidiano francese Le Télégramme, gli esperti hanno pensato che si trattasse di una replica, risalente al XX secolo, con un valore compreso tra i mille e i 2mila euro. Il prezzo di partenza è stato fissato a mille euro. Ma se il prezzo finale è salito così tanto, è perché gli acquirenti hanno pensato che il vaso fosse molto più antico, del XVIII secolo. Secondo quanto dichiarato dal direttore artistico della casa d’aste, Cédric Laborde, gli esperti che avevano effettuato le prime valutazioni continuano a pensare che il vaso non sia così antico, e che la loro stima fosse corretta.

Nell'arte cinese capita molto spesso che ci siano differenze tra la stima e la vendita finale. Uno dei motivi è che i cinesi non vedono gli oggetti asiatici nello stesso modo in cui li vedono gli occidentali. Inoltre - e questa è la seconda spiegazione dell'impennata del prezzo - i collezionisti asiatici hanno notato un timbro di Qianlong, un imperatore cinese del XVIII secolo, sul vaso. Per loro è una figura sacra. Quindi non era un vaso qualsiasi. Il fatto che il vaso fosse in perfette condizioni e che presentasse una decorazione a draghi e nuvole - molto ricercata dagli acquirenti cinesi - ha rafforzato l'interesse per l'oggetto. Questo vaso cinese è la più grande asta dell'anno in Francia. Si tratta inoltre di un record per un oggetto cinese: nel Paese non ne era mai venduto uno a questo prezzo.

La proprietaria, che vive in un territorio francese d'oltremare, "è una signora che ha ereditato il vaso da sua madre, la quale a sua volta lo ha ereditato da sua madre, una grande collezionista parigina del secolo scorso", spiega Labord.

“È una storia folle”, continua Jean-Pierre Osenat, proprietario della casa d'aste, la proprietaria del vaso “abita lontano e non lo ha neanche visto. Ha chiesto a noi di portarlo a Parigi”, dove è stata effettuata la vendita. Alla donna, che secondo quanto riportato da Osenat vive in modo estremamente modesto, verrà offerto un supporto psicologico, come per i vincitori del Lotto.