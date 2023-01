L'Ue investe sui treni notturni: dal Roma-Monaco al Venezia-Parigi

Ci sono anche due lunghe tratte che attraversano l'Italia tra i dieci progetti che si sono aggiudicati i finanziamenti europei per il potenziamento delle reti ferroviarie transfrontaliere. Si tratta dei collegamenti da Roma a Monaco di Baviera e da Venezia a Parigi, con tappa a Milano. "Mentre la domanda di mobilità verde è in crescita, occorre che il mercato ferroviario risponda in modo migliore e molto più rapido, soprattutto per i viaggi lunghi e transfrontalieri", ha dichiarato la commissaria europea ai Trasporti Adina Valean.

"Ecco perché - ha aggiunto - la Commissione europea ora vuole aiutare le aziende ferroviarie a creare nuovi collegamenti ferroviari internazionali - diurni e notturni - abbattendo le numerose barriere alla ferrovia transfrontaliera. Non vedo l'ora di lavorare con il settore ferroviario per rendere questi dieci progetti pilota un successo e per ispirarne molti altri", ha concluso la commissaria. Tra gli altri progetti che verranno finanziati dall'Ue ci sono le tratte notturne Stoccolma-Copenaghen-Berlino e il diretto Amsterdam-Barcellona, ma anche servizi di breve durata come il Monaco-Zurigo, Lisbona-Madrid e Barcellona-Montpellier.

Le proposte sono state presentate dal settore ferroviario e dalle autorità competenti in risposta al piano d'azione della Commissione per potenziare le ferrovie per passeggeri a lunga distanza e transfrontaliere, adottato nel dicembre del 2021. Il piano d'azione ha individuato ostacoli che bloccano la diffusione e il funzionamento dei servizi ferroviari per passeggeri transfrontalieri e le misure per affrontarli. Una di queste misure sono i servizi pilota annunciati oggi, che aiuteranno gli operatori e le autorità ferroviarie ad abbattere gli ostacoli rimanenti con il sostegno della Commissione europea.