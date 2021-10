L'Ue stanzia 1 miliardo per l'Afghanistan (ma non per i talebani)

La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 1 miliardo di euro per aiuti umanitari alla popolazione afghana. Bruxelles, che presenta il pacchetto di iniziative nell'ambito della riunione del G20 sull'Afghanistan, ha assicurato che i fondi verranno spesi "per il popolo afghano e i vicini del Paese che sono stati i primi a fornire loro aiuto" e dovrebbero passare attraverso progetti portati avanti dalle organizzazioni umanitarie sul campo. Escluso, dunque, il coinvolgimento diretto del governo di Kabul in mano ai talebani.

"La situazione socio-economica in Afghanistan si sta deteriorando, mettendo a rischio centinaia di migliaia di afghani con l'avvicinarsi dell'inverno", spiega in una nota la Commissione. "L'assistenza umanitaria da sola non sarà sufficiente per evitare la carestia e una grave crisi umanitaria - prosegue - L'aiuto globale allo sviluppo dell'Ue in Afghanistan rimane congelato. Restano validi i cinque parametri di riferimento concordati dai ministri degli Esteri dell'Ue che devono essere soddisfatti prima che possa riprendere la normale cooperazione allo sviluppo".

L'annuncio segue la discussione dei ministri dello Sviluppo dell'Ue per avere un approccio calibrato nel dare sostegno diretto alla popolazione afghana al fine di prevenire una catastrofe umanitaria senza legittimare il governo ad interim talebano. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che "dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socio-economico in Afghanistan. Dobbiamo farlo in fretta. Siamo stati chiari sulle nostre condizioni per qualsiasi impegno con le autorità afgane, compreso il rispetto dei diritti umani. Finora, i rapporti parlano da soli. Il popolo afghano non dovrebbe pagare il prezzo delle azioni dei talebani. Questo è il motivo per cui il pacchetto di sostegno afghano è per il popolo afghano e i vicini del Paese che sono stati i primi a fornire loro aiuto".

Il pacchetto di sostegno agli afghani, prosegue la nota, combina l'aiuto umanitario dell'Ue con la fornitura di un sostegno mirato ai bisogni di base a diretto beneficio del popolo afghano e dei Paesi vicini. Il pacchetto odierno comprende i 300 milioni di euro per scopi umanitari già concordati. Questo sostegno umanitario è accompagnato da un ulteriore supporto specializzato per le vaccinazioni, gli alloggi, nonché la protezione dei civili e dei diritti umani. La Commissione europea si sta adoperando per rendere possibile l'utilizzo di fondi destinati all'Afghanistan nell'ordine di almeno 250 milioni di euro per il sostegno "umanitario extra" alle popolazioni afghane in urgente necessità, in particolare nel campo della salute. Tali finanziamenti andranno a sostegno diretto della popolazione locale e saranno convogliati alle organizzazioni internazionali sul campo, nel rispetto dei principi di impegno stabiliti dalle Conclusioni del Consiglio concordate dai ministri degli Esteri dell'Ue il 21 settembre.

Una parte dei fondi del pacchetto andrà anche ai vicini diretti dell'Afghanistan, che "sono stati i primi a fornire sicurezza agli afghani che sono fuggiti dal Paese". Le risorse stanziate a tal fine serviranno a sostenere questi Paesi nella gestione della migrazione, nonché nella cooperazione in materia di prevenzione del terrorismo, lotta alla criminalità organizzata e traffico di migranti. Presi insieme, i diversi filoni di sostegno al popolo afghano ammonteranno a circa un miliardo di euro.

La Commissione ha anche annunciato che "nel medio e lungo termine" sosterrà con un programma pluriennale "gli Stati membri che decideranno di ospitare gli afghani a rischio attraverso finanziamenti dell'Ue per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari, nonché l'assistenza operativa delle agenzie dell'Ue per la giustizia e gli affari interni".