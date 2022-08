Turista incinta non trova posto in ospedale e muore: ministra si dimette

La ministra della Salute portoghese si è dimessa dopo il decesso di una turista incinta che era stata allontanata da un reparto di maternità senza posti letto a disposizione. Secondo quanto riferito, la donna indiana di 34 anni è morta in seguito a un arresto cardiaco che ha subito mentre veniva trasferita da un ospedale all’altro di Lisbona. La tragedia segue una serie di casi di malasanità dovuti alla carenza di personale nei reparti di natalità del Portogallo.

Secondo il primo ministro portoghese, Antonio Costa, la morte della donna è stata "l'ultima goccia" che ha portato alle dimissioni la dottoressa e ministra Marta Temido, titolare del dicastero della Salute dal 2018 e nota nel Paese come la numero uno delle politiche anti-Covid nonché per aver gestito con successo la campagna vaccinale. Il governo di Lisbona si è limitato a chiarire in una nota che la dottoressa Temido si era “resa conto che non c’erano più le condizioni per rimanere in carica”.

I media locali hanno riferito che la turista incinta è morta mentre veniva trasferita dall'ospedale Santa Maria di Lisbona - il più grande del Portogallo - perché il suo reparto di neonatologia era pieno. Il bambino è nato dopo un taglio cesareo d’urgenza e sta bene. Sulla morte della donna è stata avviata un’indagine.

Negli ultimi mesi si sono verificati altri casi dello stesso tipo in tutto il Portogallo, tra cui la morte di due bambini le cui madri erano state trasferite tra diversi ospedali e avevano subito lunghi ritardi nell’assistenza medica. La carenza di personale sanitario in Portogallo, in particolare quello specializzato in ginecologia e ostetricia, ha portato il governo a considerare l'assunzione di professionisti dall’estero, riporta la Bbc.

Parlando con i media locali, il presidente dell'associazione dei medici portoghesi Miguel Guimaraes ha detto che l’ex ministra Temido si è dimessa perché non aveva alcun modo per risolvere l'attuale crisi. Tuttavia Gustavo Tato Borges, presidente dell'associazione di salute pubblica portoghese, ha detto che non si aspettava le sue dimissioni ed è stato "sorpreso" dal fatto che la ministra si fosse dimessa mentre ci sono "problemi acuti" nel settore sanitario.