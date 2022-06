La "Rai" greca trasmette un tutorial su come rubare benzina

Con i prezzi della benzina che non cessano di aumentare la tv di Stato greca ha ben pensato di mostrare ai suoi telespettatori un video nel quale spiega come rubare il carburante dalle auto. Nel video, il giornalista di Ert, Costas Stamou, viene visto intervistare un presunto esperto con in mano un tubo di plastica comunemente usato per estrarre il carburante dal serbatoio di un veicolo.

Il meccanico procede mostrando il metodo corretto per inserire il tubo nel serbatoio, in questo caso di un'Audi A3, e aspirando in modo che il carburante finisca in una bottiglia di plastica. "Non è qualcosa di terribilmente complicato ... non hai nemmeno bisogno di un tubo speciale", ha spiegato il giornalista durante il notiziario mattutino. L'esperto di auto viene visto anche sotto un'auto sopraelevata, mentre mostra a Stamou e agli spettatori come perforare un serbatoio di carburante dal basso per ottenerne il contenuto.

La clip arriva sulla scia di massicci aumenti dei prezzi del carburante e del rifiuto del governo greco di tagliare le tasse. Atene ha optato per sussidi da 30 a 50 euro ai proprietari di auto e moto meno abbienti per alleggerire il carico sui loro bilanci nel mezzo della crisi energetica internazionale. I prezzi del carburante sono aumentati costantemente in Grecia negli ultimi mesi, con una benzina senza piombo a oltre 2,37 € al litro in media ad Atene mercoledì e oltre 2,50 € a Rodi e nelle isole vicine. Il tasso di inflazione ha raggiunto l'11,3% a maggio, un record in 29 anni.

“Ragazzi siete sani di mente? Dare alla gente consigli su come rubare benzina?", ha commentato un utente su Twitter. Un altro ha scherzato: "Dopo il tutorial su due modi per rubare facilmente benzina, Ert sta ora preparando nuove istruzioni su come aprire serrature e rubare portafogli".