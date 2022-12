Un forte terremoto ha colpito la Grecia

Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito oggi la Grecia alle 13:24 ora italiana. Secondo i dati preliminari il sisma si sarebbe originato a 10 chilometri di profondità. Il più grande centro abitato nella zona dell'epicentro è Calcide, 60 km a Nord di Atene.

#Earthquake 15 km NE of #Chalkída (#Greece) 15 min ago (local time 14:24:20). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

