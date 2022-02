I talebani "preoccupati" per le vittime civili in Ucraina

I talebani afghani si sono detti "preoccupati" per la possibilità di vittime civili in Ucraina. Lo riferisce il ministero degli Esteri dell'Afghanistan.

Dall'inizio delle tensioni tra Mosca e Kiev, l'emirato islamico ha lanciato appelli alla moderazione da entrambe le parti. "Tutte le parti devono desistere dall'assumere posizioni che potrebbero intensificare la violenza - si legge nella dichiarazione di Kabul - Stiamo monitorando da vicino la situazione in Ucraina ed esprimiamo preoccupazione per la reale possibilità di vittime civili".

I nuovi governanti dell'Afghanistan, che non sono stati riconosciuti da nessun Paese, hanno chiesto all'Ucraina e alla Russia di risolvere il problema attraverso "il dialogo e mezzi pacifici". La dichiarazione ha invitato le parti a prestare attenzione alla salvaguardia della vita di studenti e migranti afgani in Ucraina. Centinaia di afgani sono stati evacuati in Ucraina dopo che il Paese è caduto in mano ai talebani lo scorso agosto.