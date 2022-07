Strage di gatti in Francia: crocchette contaminate ritirate dal mercato

Tre varietà di crocchette sono state ritirate dal mercato dopo la morte improvvisa di diversi gatti. La marca incriminata, Purina, è specializzata in cibo per gatti e ha richiamato tre dei suoi prodotti.

Nelle crocchette state rilevate "possibili tracce di un residuo (2-CE) proveniente dal trattamento dell'acqua utilizzato da un fornitore di ingredienti "che hanno già causato gravi diarree in alcuni gatti e, nel peggiore dei casi, la morte". I responsabili di Purina, società del gruppo Nestlé, non hanno confermato il legame tra questo residuo e i decessi degli animali.

Tuttavia, France3 ha raccolto diverse testimonianze di gestori di rifugi che riportano gli stessi effetti collaterali: diarrea violenta, ipotermia, vomito, tutti fattori che possono portare alla morte dell'animale . Le Parisien ha intervistato il responsabile di un rifugio per animali e l'uomo è categorico: "In tutte le famiglie affidatarie a cui ho fornito questi croccantini, i gattini hanno avuto subito la diarrea. Quando si cambiano le crocchette, l'animale non è più malato". I tre prodotti Purina sono stati venduti tra novembre 2021 e aprile 2022.