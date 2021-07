“Stop alla vendita di sigarette entro i prossimi 10 anni”: l'annuncio di Philip Morris

Niente più sigarette Marlboro in tutto il Regno Unito. L’incubo per tanti fumatori, ma anche il sogno per medici e familiari di malati di tumore, si realizzerà nei prossimi dieci anni. Ad annunciarlo è stato Jacek Olczak, amministratore delegato di Philip Morris. Il numero uno del gigante dell’industria del tabacco - proprietario dei marchi Marlboro, L&M, Lark, Merit, Muratti e Chesterfield - ha infatti rivelato al Daily Mail di essere “assolutamente” pronto a ritirare dal commercio le sue sigarette in tutto il Regno Unito.

“Voglio permettere a questa azienda di lasciarsi alle spalle il fumo”, ha detto Olczak al tabloid britannico. La sigaretta viene ormai definita dalla stessa multinazionale “un problema” che, almeno il Regno Unito “dovrebbe superare per sempre nei prossimi dieci anni”. Questo anche grazie al piano ‘smoke-free' stabilito dal Governo di Londra, pronto a ridurre o azzerare il consumo di sigarette entro il 2030. Un impegno condiviso e incoraggiato dalla multinazionale Philip Morris, che porta avanti un’attenta strategia di mercato orientata verso i più moderni sistemi di consumo dei derivati del tabacco, a partire dalla sigaretta elettronica all’IQOS, un dispositivo che permette di assumere tabacco riscaldato e non bruciato.

Di qui l’annuncio sulla messa al bando delle sigarette dei marchi Philip Morris che altri giornali britannici, come il Guardian, leggono come una richiesta di divieto di vendita di tutte le sigarette tradizionali a vantaggio delle alternative più moderne, sulle quali la multinazionale ha puntato da tempo.