Con lo smart working i dipendenti lavorano da malati, aumentando i problemi di salute

Con la pandemia di coronavirus si è diffuso moltissimo lo smart working, una pratica che tante aziende continuano a praticare o ad accettare anche ora che abbiamo superato l'emergenza. Pensata per migliorare e rendere più facile la vita dei dipendenti, ha anche però dei risvolti negativi. A quanto pare sono in tanti adesso a lavorare nonostante siano malati, cosa che un tempo non avrebbero fatto. Lo ha rilevato uno studio della società di risorse umane Securex, che ha analizzato la pratica sistematica di andare al lavoro nonostante la malattia che è nota come presenteismo.

Lo studio mostra che un dipendente belga su sette continua a lavorare mentre è in realtà malato. E questa abitudine è passata dal 10% dei lavoratori nel 2019 al 14,2% nel 2021 - un aumento del 41%. "L'aumento del telelavoro dovuto al coronavirus ha spinto a lavorare di più in malattia", ha dichiarato Heidi Verlinden, responsabile del progetto di ricerca. "L'aumento del carico di lavoro dovuto al coronavirus, che Securex ha rilevato in precedenza, ha aumentato sia il presenteeismo strutturale che il rischio di burnout", ha continuato. Come riporta The Brussels Times, più di un terzo di coloro che hanno continuato sistematicamente a lavorare mentre erano malati ha avuto poi problemi psicologici come stress e depressione nei 12 mesi precedenti all'indagine, mentre per i lavoratori che non hanno lavorato durante la malattia, i problemi psicologici sono stati riscontrati solo in un caso su sei. Più della metà dei dipendenti che lavorano durante la malattia ha lamentato problemi muscolari, articolari e ossei, rispetto al 31% di quelli che non lavorano mai da malati.

"È nell'interesse del datore di lavoro e dei dipendenti che il personale faccia una scelta sana. Questo ha un impatto positivo a breve e a lungo termine", ha dichiarato Elisabeth Van Steendam, una esperta di benessere. Quando sono malati, i dipendenti lavorano con un'efficienza del 60,6% rispetto a quando sono in buona salute, ha rilevato lo studio, che ha preso in esame 1.500 belgi appartenenti al mercato del lavoro. Securex osserva che il dipendente più comunemente vittima del presenteismo è un lavoratore del settore privato con un'istruzione superiore che lavora in una micro-azienda con un massimo di cinque dipendenti. Chi continua a lavorare spesso lo fa perché si sente in grado di farlo, soprattutto con la diffusione del telelavoro. Inoltre, non vogliono gravare sui colleghi su cui ricadrebbe il loro carico di lavoro e per i quali, a loro volta, si sentono in colpa.