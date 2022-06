Fa sesso col cane e condivide il video in chat, condannato padre "depravato"

Ha fatto sesso con un cane, riprendendo il tutto, per poi condividere in una chat di Messenger il video. Un uomo di 56 anni, Dean Beer, è stato condannato in Inghilterra, dopo che nel suo smartphone sono state anche trovate immagini di pedopornografia, con ragazzine di 13 e 15 anni, ma anche dei video porno con donne che compivano, come lui, atti sessuali con animali come cavalli e cani. Beer, che è anche un padre, dovrà passare nove mesi in prigione dopo essere stato descritto in tribunale come un uomo con un "malsano e depravato interesse per la bestialità".

Come racconta il Daily Mail il pubblico ministero Maria Brannan ha affermato che la polizia ha ricevuto informazioni dalla National Crime Agency e gli agenti hanno visitato la casa dell'imputato il 21 luglio 2020. Brannan ha raccontato: "È stato ritrovato un cellulare che conteneva due immagini di categoria C inaccessibili con ragazze di età compresa tra i 13 ei 15 anni, tre immagini pornografiche estreme accessibili e sei immagini fisse e due in movimento di donne adulte che hanno un'attività sessuale penetrativa con cani e un cavallo”.

Inoltre è stata trovata una conversazione su Facebook Messenger tra l'imputato e una persona che non è stata arrestata. “La conversazione riguardava l'abuso sessuale del cane dell'imputato. L'altra persona ha incoraggiato l'uomo a filmarsi mentre lo faceva e lui ha ubbidito e poi gli ha inoltrato le immagini”. Beer si è dichiarato colpevole di possesso di immagini indecenti di bambini, possesso di immagini pornografiche estreme, rapporto con un animale e per aver pubblicato materiale osceno.