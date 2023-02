Rapinava e uccideva pensionati nelle loro case, arrestato un presunto serial killer

Entrava nelle case di pesone anziane per rapinarle e ucciderle. Sono diverse le persone che sarebbero state ammazzate da un presunto serial killer che ora sarebbe però stato arrestato dalla polizia tedesca. L'uomo è sospettato di aver ucciso tre pensionati e di averne rapinato un quarto a Schwabisch Hall, a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania. Le autorità dello Stato sud-occidentale del Baden-Wurttemberg hanno confermato in una conferenza stampa il sospetto è stato preso in custodia. Si tratta di un uomo di 31 anni, di nazionalità serba, secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trasferito in Germania con la moglie e i due figli nel dicembre 2021.

L'arresto è avvenuto dopo che la settimana scorsa, una donna di 89 anni è stata trovata morta nel suo appartamento. In questo contesto, è stata riesaminata anche la morte di una donna di 77 anni avvenuta nel dicembre dello scorso anno. Il suo corpo è stato rinvenuto nel suo appartamento e la polizia presume che entrambe le donne siano state uccise dallo stesso sospetto.

Anche il caso dell'assassinio di un anziano di 94 anni, il cui corpo è stato trovato nell'ottobre 2020, molto vicino all'appartamento della donna di 77 anni, è rimasto irrisolta fino a poco tempo fa. Anche in quel caso, riferisce il Stuttgarter Zeitung, la polizia ipotizza un omicidio e l'autore potrebbe essere sempre lo stesso. Nel settembre 2021, la Procura aveva inizialmente chiuso il fascicolo d'indagine perché non c'erano ulteriori riscontri, ma nuovi elementi parrebbero ricondurre ora il delitto al trentunenne serbo.

Gli investigatori avevano individuato dei parallelismi nei tre casi e si erano insospettiti perché le tre vittime erano donne e uomini anziani della stessa regione ed erano stati uccisi tutti di mercoledì. Gli investigatori ritengono che l'uomo sia responsabile anche di un recente tentativo di rapina a mano armata ai danni di un uomo di 83 anni.