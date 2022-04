Scontro Parigi-Varsavia. Macron: “Il premier polacco è antisemita”

La Polonia ha convocato l'ambasciatore francese a Varsavia dopo che il presidente Emmanuel Macron ha dato dell’antisemita al premier polacco, Mateusz Morawiecki. A scatenare l’ira di Macron è stato il sostegno del primo ministro polacco a Marine Le Pen, candidata di estrema destra alle presidenziali che si terranno in Francia domenica 10 aprile e che vedono proprio Macron e Le Pen appaiati in cima ai sondaggi.

“Il primo ministro polacco è un antisemita di estrema destra che mette al bando le persone Lgbt”, ha detto Macron in un'intervista al quotidiano Le Parisien. Il capo dell’Eliseo ha inoltre ricordato che il governo di Morawiecki "è sotto indagine dell'Ue perché ha licenziato arbitrariamente numerosi giudici”. Parole che hanno innescato uno scontro diplomatico tra i due Paesi, con la convocazione dell’ambasciatore francese al quale Varsavia ha chiesto spiegazioni. Ma le tensioni tra i due esecutivi sono iniziate prima delle accuse di Macron.

All'inizio della settimana, Morawiecki aveva infatti criticato gli sforzi di Macron per porre fine alla guerra in Ucraina negoziando direttamente con Vladimir Putin. Colloqui liquidati dal premier polacco come inutili e inefficaci, addirittura paragonati alle trattative con Hitler, Stalin o Pol Pot.

Macron ha risposto mercoledì, accusando Morawiecki di interferire nelle elezioni presidenziali francesi. Nell’intervista pubblicata oggi e subito finita sotto accusa, Macron ha definito “vergognoso" l’attacco del capo del governo polacco. “Non siamo ingenui. Vuole aiutarla prima del voto”, ha aggiunto il presidente francese riferendosi alla vicinanza politica tra Morawiecki, conservatore e nazionalista, e Le Pen, considerata l’erede dell’estrema destra francese fondata dal padre Jean-Marie Le Pen.

Stando agli ultimi sondaggi, domenica 10 aprile Macron e Le Pen dovrebbero superare gli altri candidati e darsi appuntamento al ballottaggio tra i due, previsto il 24 aprile. Dai recenti sondaggi è emerso che la sfida finale potrebbe avere un esito ben più incerto delle precedenti elezioni del 2017, quando Macron vinse con il 66%.