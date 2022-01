David Sassoli ricoverato: "Cancellati tutti gli impegni ufficiali"

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Lo ha reso noto il suo portavoce, Roberto Cuillo, il quale ha precisato che il politico del Partito democratico si trova in ospedale dallo scorso 26 dicembre. “Tale ricovero - ha spiegato il portavoce - si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. “Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell’Europarlamento è cancellata”, si legge ancora nella nota.

Sassoli era già stato costretto ad annullare gli impegni istituzionali dal mese di settembre dello scorso anno fino a inizio novembre per motivi di salute. A fermare il presidente, come spiegato dallo stesso Sassoli in un video dopo la guarigione, era stata una "brutta" polmonite dovuta al batterio della legionella. I problemi di salute, che Sassoli aveva riscontrato durante la plenaria di settembre, avevano portato a un ricovero del presidente a Strasburgo per ricevere le prime cure mediche dopo le quali era rientrato in Italia.

C'era poi stata una ricaduta, dalla quale il politico del Partito democratico si era ripreso in tempo per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo dal 22 al 25 novembre 2021. Sassoli ha presieduto l'Aula anche in occasione della sessione dal 13 al 16 dicembre dello scorso anno. Le nuove complicazioni lasciano il punto interrogativo sulla partecipazione dell'ex giornalista del Tg1 alla plenaria a Strasburgo della prossima settimana, proprio quando è attesa la votazione per il nuovo presidente dell’Aula.

“Con #David”, ha twittato pochi minuti fa il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, non appena sono arrivate le notizie sul nuovo ricovero di Sassoli, suo compagno di partito. Al presidente del Parlamento europeo “rivolgiamo un pensiero affettuoso e facciamo gli auguri di pronta guarigione”, si legge in una nota della delegazione del Movimento cinque stelle all’Eurocamera. “Tutta la nostra vicinanza al presidente David Sassoli, certi che saprà affrontare con tenacia questa battaglia”, hanno scritto in un comunicato gli eurodeputati della Lega.