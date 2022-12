Il Paese dove per un mese la polizia non farà multe per divieto di sosta

La polizia belga ha indetto una particolare forma di sciopero per protestare contro i bassi stipendi: per un mese non ci saranno multe per divieto di sosta e di circolazione, e molti meno posti di blocco sulle strade. Lo sciopero scatterà questo fine settimana e durerà fino al 15 gennaio

"È un mese senza sanzioni, se non in caso di pericolo grave e immediato. Il poliziotto farà osservazioni verbali ai conducenti, invitandolo a rispettare il codice della strada, ma senza far entrare denaro nelle casse dello Stato", ha dichiarato Fabrice Discry, delegato del Sindacato nazionale del personale di polizia e sicurezza. "Abbiamo un problema perché il governo ha fatto marcia indiestro sul fine 'carriera dolce' (che consente la riduzione delle ore di lavoro di un dipendente anziano in cambio di un indennizzo per la perdita di salario, ndr) e sulla rivalutazione dei nostri stipendi, che non viene effettuata da 20 anni", afferma Xavier Simons, delegato del sindacato Slfp.

In ogni caso, questo non significa che chiunque possa fare ciò che vuole sulle strade, spiega Benoît Godart, portavoce del Vias (Istituto belga per la sicurezza stradale). "Non tutti gli agenti di polizia saranno in sciopero. La polizia federale effettua solo il 20 per cento dei controlli, il resto dipende dalle autorità locali. E non tutti gli agenti di polizia di queste aree saranno in sciopero", ha dichiarato alla Dh. Oltre alla mancanza di multe per divieto di sosta e di circolazione si osserverà anche una riduzione dei controlli per la guida in stato di ebbrezza, ma non la loro completa abolizione.