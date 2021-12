Nell'Ue mancano i vaccini per i booster, Pfizer assicura 215 milioni di dosi entro marzo

L'allarme era stato lanciato dalla Germania, che aveva lamentato una carenza di scorte di vaccini, in particolare di quelli Pfizer, i più "richiesti" dalla popolazione. Ma anche altri Paesi Ue avevano cominciato a lamentare magazzini troppo vuoti per sostenere quel "booster" che sembra sempre più necessario per contenere nuove ondate e nuove varianti. La risposta da parte di Bruxelles è arrivata in queste ore, con una nota della Commissione europea che annuncia un accordo con Pfizer per la consegna di ulteriori 20 milioni di dosi entro la fine di marzo 2022.

Secondo quanto riferisce Bruxelles, la multinazionale farmaceutica si è impegnata a fornire 5 milioni di dosi aggiuntive a gennaio, 5 milioni a febbraio e 10 milioni a marzo. Queste dosi "si aggiungono alle 195 milioni già programmate" per il primo trimestre 2022, fa sapere la Commissione. In totale, dunque, entro marzo i 27 Paesi Ue dovrebbbero avere a disposizioni 215 milioni di vaccini Pfizer per terze dosi e per la vaccinazione primaria di quell'ampia fetta della popolazione che ancora non si è immunizzata.

La Commissione ricorda anche che pochi giorni fa; anche Moderna aveva concordato con Bruxelles "la somministrazione di dosi aggiuntive nel primo trimestre del 2022". Ciò, sostiene l'esecutivo comunitario, "si rivelerà particolarmente utile per gli Stati membri che necessitano a breve termine di ulteriori dosi di vaccino". "In considerazione del deterioramento della situazione epidemiologica nell'Unione europea negli ultimi mesi - si legge sempre nella nota - la vaccinazione completa e l'introduzione di booster rimangono una delle principali priorità sanitarie dell'Ue. Tenendo conto del previsto rapido aumento delle infezioni dovuto alla variante Omicron, questo è ora ancora più urgente che mai. La Commissione continua a lavorare a stretto contatto con i produttori di vaccini per accelerare ulteriormente la consegna delle dosi di vaccino agli Stati membri, in modo che la vaccinazione e il potenziamento possano essere aumentati nelle prossime settimane e mesi".

La Commissione e gli Stati membri, ricorda poi Bruxelles, "hanno inoltre attivato una prima opzione per ordinare oltre 200 milioni di dosi, nell'ambito del terzo contratto" con Pfizer. "Questo ordine copre anche i vaccini adattati alla variante Omicron, qualora questi vaccini fossero disponibili" e le eventuali consegne sarebbero "a partire dal secondo trimestre del 2022", conclude la Commissione.